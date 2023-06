Sottomarino disperso con i turisti del Titanic: a bordo anche Hamish Harding, era andato nello Spazio con Blue Origin

MeteoWeb

Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando “tutte le risorse disponibili” per la ricerca del sottomarino della OceanGate Expeditions con 5 persone a bordo disperso nell’Oceano Atlantico. Nessuna traccia al momento del Titan, scomparso da domenica, quando si è immerso per un’esplorazione sul relitto del Titanic. Il mezzo ha soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno. I contatti sono stati persi dopo circa un’ora e 45 minuti dall’inizio dell’immersione. “È una sfida condurre una ricerca in quell’area remota,” ha affermato un comandante della Guardia Costiera. “Stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l’imbarcazione e salvare le persone a bordo“.

Tra le persone a bordo vi è Hamish Harding, un esploratore e uomo d’affari britannico di 58 anni, presidente della società aeronautica Action Aviation. E’ volato nello Spazio a bordo di New Shepard, come parte della missione NS-21 di Blue Origin, il 4 giugno 2022. Harding è stato uno dei 6 astronauti ad andare verso l’ultima frontiera con il 5° volo spaziale umano della compagnia di Jeff Bezos.

Gli altri passeggeri ssono l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, fiduciario dell’Istituto SETI, e suo figlio Suleman. E’ stato ampiamente riportato che Stockton Rush, il CEO di OceanGate, è sul mezzo e a bordo ci sarebbe anche l’esploratore francese Paul-Henry Nargeolet di 73 anni

Il mini-sottomarino Titan della compagnia turistica OceanGate pesa 10.432 kg, misura 6,7 metri di lunghezza e può contenere 5 persone per 96 ore. I biglietti per un viaggio di 8 giorni che includono immersioni al relitto a una profondità di 3.800 metri costano 250mila dollari.