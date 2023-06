Sottomarino scomparso, la corsa contro il tempo diventa disperata: restano poche ore di ossigeno

MeteoWeb

La corsa contro il tempo per trovare il sottomarino scomparso mentre si dirigeva verso il luogo dove giace il relitto del Titanic è ormai disperata mentre si fanno i conti con le ultime ore di ossigeno. Altre navi e vascelli si sono aggiunti alle ricerche, sperando che i suoni sottomarini rilevati per il 2° giorno consecutivo potessero aiutare a restringere le ricerche. L’equipaggio aveva una scorta di ossigeno di 4 giorni, a partire dalle 6 ora locale di domenica, e doveva scadere giovedì mattina, ora locale (6 a.m. EDT).

Anche chi ha espresso ottimismo ha avvertito che restano molti ostacoli: dall’individuazione della posizione della nave, al raggiungimento con i mezzi di soccorso, al riportarla in superficie, ammesso che sia ancora intatta, e tutto ciò dovrebbe accadere prima che la scorta di ossigeno si esaurisca. L’intera area scandagliata è 2 volte più grande del Connecticut in acque profonde fino a 4mila metri. Il capitano Jamie Frederick del primo distretto della guardia costiera ha affermato che le autorità continuano a sperare di salvare i 5 passeggeri a bordo. “Questa è una missione di ricerca e salvataggio, al 100%,” ha affermato ieri.

I passeggeri sul Titan sono l’avventuriero britannico Hamish Harding; i cittadini pakistani Shahzada Dawood e suo figlio Suleman, la cui azienda omonima investe in tutto il paese; l’esploratore francese ed esperto di Titanic Paul-Henry Nargeolet.

L’area del Nord Atlantico dove il Titan è scomparso è anche soggetta a nebbia e condizioni tempestose, il che lo rende un ambiente estremamente impegnativo per condurre una missione di ricerca e salvataggio, ha spiegato Donald Murphy, oceanografo. le accuse suggeriscono che ci sono stati avvertimenti significativi sulla sicurezza della nave durante lo sviluppo del sommergibile.

Jamie Frederick ha spiegato che i suoni che sono stati rilevati hanno offerto la possibilità di restringere la ricerca, ma la loro posizione esatta e la fonte non sono ancora state determinate. “Non sappiamo cosa siano, ad essere sinceri,” ha sottolineato. Questi suoni, descritti come colpi, sono considerati incoraggiante per alcuni esperti perché agli equipaggi dei sottomarini che non sono in grado di comunicare con la superficie viene insegnato a colpire lo scafo per essere rilevati dal sonar.

Almeno 46 persone hanno viaggiato con successo sul sommergibile di OceanGate fino al sito del relitto del Titanic nel 2021 e nel 2022, secondo le lettere che la società ha depositato presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, che sovrintende alle questioni relative al naufragio del Titanic. Uno dei primi clienti dell’azienda ha definito un’immersione da lui effettuata 2 anni fa come una “operazione kamikaze“. “Immagina un tubo di metallo lungo pochi metri con una lastra di metallo come pavimento. Non puoi stare in piedi. Non puoi inginocchiarti. Tutti sono seduti uno vicino o uno sopra l’altro,” ha raccontato Arthur Loibl.

Il sottomarino aveva 7 sistemi di riserva per tornare in superficie, incluso un pallone gonfiabile. Jeff Karson, professore emerito di scienze della terra e dell’ambiente alla Syracuse University, ha affermato che la temperatura è appena sopra lo zero e che il veicolo è troppo in profondità perché i subacquei umani possano raggiungerla. La migliore possibilità per raggiungere il sottomarino potrebbe essere quella di utilizzare un robot telecomandato su un cavo in fibra ottica, ha affermato. “Sono sicuro che è orribile laggiù,” ha dichiarato Karson. “È come essere in una caverna di neve e l’ipotermia è un vero pericolo“.

Il vice ammiraglio della Marina in pensione Robert Murrett, che ora è vicedirettore dell’Istituto per la politica e il diritto della sicurezza presso la Syracuse University, ha affermato che l’incidente mette in evidenza i pericoli associati alle operazioni in acque profonde e alle attività ricreative esplorazione del mare e dello spazio: “Penso che alcune persone credano che, poiché la tecnologia moderna è così buona, puoi fare cose come questa e non avere incidenti, ma non è proprio così“.