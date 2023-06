Un’enorme spaccatura sta lacerando l’Africa, potrebbe nascere un nuovo oceano

MeteoWeb

Una spaccatura sta lentamente lacerando l’Africa, il 2° continente più grande. Questa depressione – nota come East African Rift – è una rete di valli che si estende per circa 3.500 km, dal Mar Rosso al Mozambico, secondo la Geological Society of London. Quindi cosa potrebbe accadere? L’Africa si separerà completamente e, in tal caso, quando si separerà? Per rispondere a questa domanda, è necessario osservare le placche tettoniche della regione, le parti esterne della superficie del pianeta che possono scontrarsi tra loro, formando montagne, o separarsi, creando vasti bacini. Lungo questo colossale squarcio nell’Africa orientale, la placca tettonica somala sta “tirando” verso Est dalla parte più grande e più antica del continente, la placca tettonica nubiana, riporta l’Earth Observatory della NASA.

Le placche somale e nubiane si stanno anche separando dalla placca araba a Nord. Queste placche si intersecano nella regione di Afar in Etiopia, creando un sistema di spaccature a forma di Y, spiega la Geological Society of London.

Una lenta frattura

L’East African Rift ha inizato a formarsi circa 35 milioni di anni fa tra l’Arabia e il Corno d’Africa nella parte orientale del continente, ha dichiarato a Live Science Cynthia Ebinger, esperta di geologia alla Tulane University di New Orleans e consulente scientifico del Bureau of African Affairs del Dipartimento di Stato USA. Questo rifting si è esteso verso Sud nel tempo, raggiungendo il Nord del Kenya 25 milioni di anni fa.

La spaccatura è costituita da 2 serie di fratture sostanzialmente parallele nella crosta terrestre. La spaccatura orientale attraversa l’Etiopia e il Kenya, mentre la spaccatura occidentale si estende ad arco dall’Uganda al Malawi, secondo la Geological Society of London. Il ramo orientale è arido, mentre il ramo occidentale si trova al confine della foresta pluviale congolese, secondo l’Earth Observatory della NASA.

L’esistenza delle spaccature orientali e occidentali e la scoperta di zone offshore caratterizzate da terremoti e vulcani indicano che l’Africa si sta lentamente “aprendo” lungo diversi fronti, che insieme ammontano a più di 6,35 mm l’anno, ha spiegato Ebinger.

“Il rifting in questo momento è molto lento, circa la velocità con cui crescono le unghie dei piedi,” ha dichiarato a Live Science Ken Macdonald, illustre professore emerito di Scienze della Terra presso l’Università della California.

L’East African Rift molto probabilmente si è formato a partire dal calore che scorre dall’astenosfera – la parte più calda, più debole, superiore del mantello terrestre – tra il Kenya e l’Etiopia, secondo la Geological Society of London. Questo calore ha causato l’espansione e l’innalzamento della crosta sovrastante, portando allo stiramento e alla frattura della fragile roccia continentale. Ciò ha portato a una sostanziale attività vulcanica, inclusa la formazione del Kilimangiaro, la montagna più alta dell’Africa, ha spiegato l’Earth Observatory della NASA.

Se l’Africa dovesse “andare in pezzi”, le ipotesi su come ciò dovrebbe accadere sono diverse. Uno scenario prevede che la maggior parte della placca somala si separi dal resto del continente africano, con un mare in formazione tra essi. Questa nuova massa continentale includerebbe Somalia, Eritrea, Gibuti e le parti orientali di Etiopia, Kenya, Tanzania e Mozambico, ha affermato Ebinger. “Un altro scenario prevede solo la separazione di Tanzania orientale e Mozambico,” ha osservato Ebinger. Se il continente africano dovesse spezzarsi, “la spaccatura in Etiopia e in Kenya potrebbe dividersi per creare una placca somala nei prossimi 1-5 milioni di anni,” ha proseguito Ebinger.

Tuttavia, l’Africa non può dividersi in due. Le forze geologiche che determinano la spaccatura potrebbero rivelarsi troppo lente per separare le placche somale e nubiane, ha evidenziato Ebinger. Un esempio notevole di “spaccatura mancata” in altre parti del globo è il Midcontinent Rift, che curva per circa 3.000 km attraverso l’Upper Midwest del Nord America, secondo uno studio del 2022 su GSA Today.

“Le spaccature mancate segnano le masse continentali in tutto il mondo,” ha detto Ebinger. Il ramo orientale dell’East African Rift è una spaccatura mancata, secondo la Geological Society of London. Tuttavia, la sezione occidentale è ancora attiva. “Quello che non sappiamo è se questa spaccatura continuerà al suo ritmo attuale per aprire alla fine un bacino oceanico, come il Mar Rosso, e poi in seguito qualcosa di molto più grande, come una piccola versione dell’Oceano Atlantico,” ha affermato Macdonald. “O potrebbe accelerare e arrivare più velocemente? O potrebbe bloccarsi?“