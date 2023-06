SpaceX assume un nuovo ingegnere: ha 14 anni

MeteoWeb

L’ultima recluta di SpaceX? E’ un ingegnere che ha superato un colloquio “tecnicamente impegnativo” e “divertente“, si chiama Kairan Quazi ed ha solo 14 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso Quazi in un post su LinkedIn: “Entrerò a far parte dell’azienda più cool del pianeta come Software Engineer nel team di ingegneri di Starlink. Una delle rare aziende che non ha utilizzato la mia età come indicatore arbitrario e obsoleto per maturità e capacità“.

Il post è arrivato poco prima della laurea presso la scuola di ingegneria della Santa Clara University: è diventato il laureato più giovane nella storia dell’ateneo californiano. Ora sta progettando di trasferirsi da Pleasanton, in California, con sua madre, per iniziare a lavorare presso SpaceX a Redmond, Washington,.

Lo straordinario viaggio di Quazi è iniziato all’età di 2 anni, quando era in grado di pronunciare frasi complete. All’asilo raccontava ad altri bambini e insegnanti le notizie che aveva sentito alla radio, secondo il Los Angeles Times. Dopo aver scoperto che i suoi compiti scolastici non erano abbastanza impegnativi in ​​3ª elementare, all’età di 9 anni, i suoi genitori lo hanno aiutato a iscriversi a un college in California.

All’età di 11 anni si è trasferito alla Santa Clara University per studiare informatica e ingegneria. L’anno scorso ha trascorso 4 mesi come stagista di machine learning presso la società di cyber intelligence Blackbird.AI, secondo il suo profilo LinkedIn.