SpaceX lancia altri 56 satelliti Starlink | VIDEO

SpaceX ha appena lanciato nello spazio un altro set dei suoi satelliti Starlink. Altri 56 satelliti Starlink sono stati lanciati da un razzo Falcon 9, decollato dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida, alle 11:35 locali (le 17:35 in Italia). Dopo il lancio, il primo stadio del razzo è atterrato su una nave drone nell’Oceano Atlantico, completando il suo ottavo volo fino ad oggi. In un tweet, SpaceX ha poi confermato l’avvenuto dispiegamento dei satelliti lanciati oggi.

SpaceX ha già inviato nello spazio più di 4.500 satelliti Starlink e circa 4.200 sono operativi, secondo l’astrofisico e tracker satellitare Jonathan McDowell. Ma SpaceX vuole continuare a far crescere la megacostellazione. La società ha il permesso di inviare nello spazio 12.000 satelliti a banda larga e ha richiesto l’approvazione per altri 30.000.