Spagna, caldo estremo: creato un osservatorio per studiare gli effetti sulla salute

Il governo spagnolo ha annunciato la creazione di un nuovo dipartimento per studiare e alleviare gli effetti delle temperature estreme sulla salute umana, mentre il Paese è stato investito dalla prima ondata di caldo ufficiale dell’anno, che dovrebbe durare fino a giovedì. La ministra della Transizione ecologica Teresa Ribera ha affermato che l’aumento delle temperature mette a rischio le popolazioni vulnerabili e che è necessario lavorare di più per capire come prepararsi a estati più lunghe e calde. “Dobbiamo studiare cosa succede al nostro corpo in risposta agli effetti del cambiamento climatico, per mitigare le conseguenze sulla nostra salute”, ha spiegato.

La proposta di creare il nuovo dipartimento, chiamato Osservatorio per la salute e il cambiamento climatico, sarà presentata al Consiglio dei Ministri spagnolo il mese prossimo, prima delle elezioni generali del 23 luglio. L’agenzia meteorologica statale, Aemet, ha dichiarato che si prevede che le temperature raggiungeranno i 44 gradi Celsius nel sud del Paese durante l’attuale ondata di caldo, e che le ondate di calore sono diventate più comuni durante il mese di giugno negli ultimi 12 anni.

Spagna e temperature estreme

La Spagna ha già vietato il lavoro all’aperto durante i periodi di caldo estremo dopo la morte di un operaio del Comune a Madrid la scorsa estate, e ha fissato le temperature massime e minime legali per i luoghi di lavoro. La città di Barcellona gestisce inoltre una rete di oltre 200 rifugi climatici per proteggere le persone dal caldo. Secondo Human Rights Watch però il Paese non sta facendo abbastanza per proteggere le persone con disabilità dalle temperature estreme. “Le persone con disabilità sono ad alto rischio di danni derivanti dall’esposizione al caldo estremo, compreso il rischio di morte e di disagio fisico, sociale e mentale, soprattutto quando sono lasciate sole ad affrontare temperature pericolose”, ha detto Jonas Bull, assistente ricercatore sui diritti delle persone con disabilità dell’organizzazione

I ricercatori spagnoli dell’Istituto di Sanità Carlos III hanno recentemente pubblicato un documento che dimostra che gli ambienti urbani privi di copertura arborea o di materiali edilizi adeguati possono registrare temperature fino a 11 °C più alte rispetto alla vicina campagna. Il fenomeno, noto come “isole di calore”, interessa città spagnole densamente popolate come Valencia, Madrid e Barcellona.

L’anno scorso è stato il più caldo di sempre in Spagna e anche la primavera del 2023 è stata dichiarata la più calda mai registrata. La penisola iberica è attualmente il territorio più arido d’Europa a causa di una prolungata siccità, ha dichiarato il servizio di gestione delle emergenze Copernicus dell’Unione Europea.