Spazio, accordo Roscosmos e Rosneft: cooperazione nel campo delle tecnologie dell’informazione

Accordo tra l’agenzia spaziale Roscosmos e Rosneft, azienda pubblica russa integrata attiva nel settore dell’energia, specializzata nell’esplorazione, estrazione, produzione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio, gas naturale e prodotti petroliferi. Si tratta di una cooperazione nel campo delle tecnologie dell’informazione spaziale, siglata al Forum economico di San Pietroburgo. Le parti hanno convenuto di esplorare le possibilità di cooperazione nel campo dell’utilizzo dei sistemi satellitari Roscosmos nelle attività di produzione di Rosneft e delle sue controllate, compresi i metodi remoti per lo studio e il monitoraggio della Terra, il monitoraggio delle emissioni di gas serra, nonché il monitoraggio geotecnico della produzione pericolosa strutture. La ricerca sarà condotta utilizzando veicoli spaziali creati nell’ambito del progetto Sphere.

Le società hanno inoltre concordato di fornire alla compagnia petrolifera accesso e comunicazioni a Internet a banda larga ad alta velocità, comprese le comunicazioni con dispositivi IoT (Internet of Things). Roscosmos e Rosneft studieranno anche la possibilità di implementare attività di ricerca e sviluppo, satelliti radar e veicoli di lancio competitivi. Un’altra collaborazione riguarda lo sviluppo di soluzioni per l’ottenimento e l’interpretazione di dati di telerilevamento dallo Spazio per la creazione e lo sviluppo di sistemi e hardware e software per l’implementazione di progetti nel campo della sicurezza ambientale e industriale, prevenzione delle emergenze, monitoraggio per lo sviluppo dell’agricoltura, logistica servizi e trasporto merci, incluso nella zona artica della Russia.