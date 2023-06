Spazio, Bernini: “Orgogliosi per il successo della missione Virtute 1”

MeteoWeb

“Quello di oggi e’ un grande traguardo della ricerca italiana, che si conferma all’avanguardia, un patrimonio inestimabile per tutto il Paese”: Cosi’ il Ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sul primo volo suborbitale di Virgin Galactic. “Proprio nell’anno del loro centenario, l’Aeronautica Militare e il Consiglio nazionale delle ricerche compiono un’impresa straordinaria”, ha osservato Bernini, “la prima missione suborbitale spaziale con equipaggio italiano. Voglio esprimere le mie piu’ vive congratulazioni per il successo della missione ‘Virtute 1’, un brillante esempio di collaborazione pubblico-privato per fare ricerca e sperimentazione. Siamo orgogliosi del personale italiano che ha viaggiato a bordo della navicella spaziale e che con la sua esperienza ha permesso di svolgere importantissime ricerche scientifiche in condizioni di microgravita'”.

“Una nuova scoperta legata alla rilevazione delle onde gravitazionali che potra’ dirci qualcosa di piu’ sull’universo in attesa di portare in Italia Einstein Telescope, il piu’ grande rilevatore di onde gravitazionali che spingera’ sempre piu’ avanti le osservazioni sulle origini del cosmo e sul nostro futuro”. ha aggiunto. “Un traguardo per Virgin Galactic e un grande successo tricolore, per un volo che vanta diversi primati: e’ il primo volo suborbitale italiano della storia, è il primo volo suborbitale di ricerca al mondo, e il primo commissionato a una società Usa da istituzioni straniere”.

Così l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, che ha seguito il lancio in collegamento da Washington, rilevando come “la nostra Aeronautica militare e il Cnr, che festeggiano quest’anno il 100mo anniversario, si confermano un orgoglio per il nostro Paese e continuano a fare la storia”.

“L’Ambasciata è orgogliosa di aver promosso questo volo, con il sostegno della Farnesina, prima creando i contatti con la società spaziale privata americana, e poi ospitando, nel 2019, la firma dell’accordo che si è concretizzato oggi” ha osservato, prima di chiamare – prima in assoluto – l’equipaggio italiano per congratularsi per la storica missione.