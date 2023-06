Spazio: lanciato con successo il satellite per le telecomunicazioni indonesiano SATRIA

MeteoWeb

Il satellite per le telecomunicazioni SATRIA è stato lanciato con successo a bordo di un lanciatore Falcon 9 SpaceX da Cape Canaveral in Florida. SATRIA (SAteliT Republik IndonesiA) è un satellite progettato per colmare il divario digitale in Indonesia. Con una velocità di trasmissione pari a 150 Gbps, fornirà Internet ad alta velocità alle migliaia di isole dell’arcipelago indonesiano, garantendo la connettività a migliaia di aree, a scuole, ospedali ed edifici pubblici, oltre che alle strutture governative regionali non ancora collegate ai sistemi terrestri o satellitari esistenti.

Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stata selezionata per la realizzazione del satellite dal consorzio Satelit Nusantara Tiga (SNT) per conto del Ministero indonesiano delle Comunicazioni e dell’Informatica (Kominfo). Questo satellite a capacità di trasmissione elevata (VHTS) è basato sulla piattaforma interamente elettrica Spacebus NEO di Thales Alenia Space e dispone di un processore digitale di quinta generazione. L’azienda ha fornito anche due centri di controllo satellitare – quello principale e quello di riserva – e il segmento di terra della missione per il payload interamente digitale. Thales Alenia Space, inoltre, ha predisposto un programma di formazione completo per gli ingegneri di SNT, alcuni dei quali hanno affiancato il team del progetto presso gli stabilimenti di produzione dell’azienda a Cannes e Tolosa per la durata del programma.

SATRIA sarà il primo satellite per telecomunicazioni VHTS indonesiano, nonché il più potente della regione del sud-est asiatico. Con una massa al lancio di 4,6 tonnellate, opererà in banda Ka e sarà posizionato in orbita a 146° E con un’aspettativa di vita di 15 anni.

“Sono lieto del lancio di successo di SATRIA. Questa missione fornirà Internet ad alta velocità in tutta l’Indonesia e contribuirà allo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese” – ha dichiarato Marc-Henri Serre, Executive Vice President delle Telecomunicazioni di Thales Alenia Space – “Dopo la realizzazione dei satelliti Palapa-D e Telkom-3S, del payload Telkom 3 e del futuro satellite Telkom 113, SATRIA conferma la nostra partnership di successo con gli operatori indonesiani”.