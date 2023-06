Spazio, Meloni incontra Cristoforetti: “ci ha rappresentati con determinazione e coraggio”

MeteoWeb

“Un vero piacere incontrare Samantha Cristoforetti, prima donna italiana ed europea a ricoprire il delicato ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale“: è quanto ha scritto il premier Giorgia Meloni in un post su Facebook. “Con grande determinazione e coraggio ha saputo rappresentarci al meglio nelle missioni spaziali. Grazie per i risultati ottenuti e per tutti quelli che otterremo in futuro in ambito scientifico. Per l’Italia e per il mondo intero“.