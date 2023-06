Spazio: la NASA premia ricercatore dell’Università della Basilicata

MeteoWeb

La NASA ha assegnato al ricercatore dell’Università degli studi della Basilicata, Giuliano Liuzzi, l’Early Career Achievement Medal, un premio “per attività di ricerca di eccezionale profilo durante i primi dieci anni di inizio carriera“. Il riconoscimento è stato attribuito a Liuzzi per il suo lavoro nel campo delle scienze planetarie. In particolare, la sua ricerca è stata fondamentale per l’analisi dei dati della missione ESA ExoMars Trace Gas Orbiter, missione progettata per l’esplorazione di Marte con un orbiter che studia la composizione e l’evoluzione dell’atmosfera. Il suo lavoro è stato centrale in diverse scoperte di ExoMars, tra cui: la struttura verticale del vapore acqueo; la prima prova osservativa dell’impatto delle tempeste di polvere globali sulla formazione di nuvole; la scoperta della presenza di Acido Cloridrico (HCl) nell’atmosfera di Marte. Queste scoperte costituiscono pietre miliari nella comprensione dell’atmosfera del Pianeta Rosso, e sono state pubblicate su prestigiose riviste scientifiche come “Science” e “Nature”. Il risultato è percepito come “eccezionale o significativo dai pari e dai gruppi target interessati e riconosciuto nella comunità della ricerca internazionale“. La motivazione del premio riguarda “scoperte che hanno comportato un progresso importante nell’attuale conoscenza dell’atmosfera marziana e per l’eccezionale contributo allo sviluppo di strumenti scientifici e tool di ricerca di pubblico accesso per la comunità“.