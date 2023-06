Spazio: rinviato il lancio inaugurale del Vulcan Centaur di United Launch Alliance

MeteoWeb

Il lancio inaugurale del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance subirà nuovi ritardi dopo che la società ha dichiarato di dover apportare “rinforzi minimi” a una parte dello stadio superiore del Centaur. In una breve dichiarazione, ULA ha spiegato che avrebbe rimosso lo stadio superiore Centaur che era stato installato sul booster Vulcan a Cape Canaveral per il lancio inaugurale e lo avrebbe rispedito alla fabbrica dell’azienda a Decatur, in Alabama. Il booster Vulcan rimarrà in Florida, in un impianto di elaborazione orizzontale.

La decisione di disassemblare lo stack è arrivata dopo che ULA ha completato le indagini su un’anomalia durante un test del 29 marzo su un Centaur presso il Marshall Space Flight Center della NASA. L’idrogeno è fuoriuscito, si è accumulato e si è incendiato, danneggiando lo stadio.

ULA ha affermato di avere identificato la causa principale dell’incidente e le necessarie azioni correttive. “I serbatoi stabilizzati a pressione a parete sottile di Centaur richiedono un rinforzo minimo nella parte superiore della cupola anteriore prima del volo. Abbiamo in programma di disimpilare il razzo Vulcan e riportare il Centaur V a Decatur per le modifiche,” ha dichiarato la società.

Quando avrà luogo, il lanciatore trasporterà come payload principale il lander lunare Peregrine di Astrobotic. Sul razzo ci saranno anche due prototipi di satelliti per la costellazione a banda larga Project Kuiper di Amazon, nonché un payload per la società Celestis.