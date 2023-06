Spazio e satelliti: il modulo di comunicazione di SPAINSAT NG-I spedito da Madrid a Tolosa

MeteoWeb

Il modulo di comunicazione del satellite per telecomunicazioni SPAINSAT NG-I ha lasciato lo stabilimento di Thales Alenia Space (una joint venture tra Thales, 67%, e Leonardo, 33%) a Tres Cantos (Spagna) all’interno di un container su un camion per trasporti eccezionali verso lo stabilimento di Airbus Defence and Space a Tolosa (Francia), per procedere con le attività di assemblaggio, integrazione e test (AIT) dell’intero satellite.

Il programma SPAINSAT NG, di proprietà e gestito da Hisdesat Servicios Estratégicos S.A., fornirà la continuità dei servizi per telecomunicazione sicuri al Ministero della Difesa spagnolo e alle agenzie governative impiegando l’attuale flotta di Hisdesat, con capacità potenziate. Si tratta di due satelliti, SPAINSAT NG I e II, che saranno collocati in posizioni geostazionarie diverse per operare nelle bande X, Ka militare e UHF. I payload per le comunicazioni di entrambi i satelliti sono forniti dall’industria spagnola, inclusa l’integrazione del modulo di comunicazione in Spagna, un importante passo avanti per l’industria spagnola.

Airbus Defence and Space in Spagna è responsabile del carico utile in banda X, mentre Thales Alenia Space in Spagna è responsabile dei carichi utili in banda UHF e Ka dei due satelliti. Sono coinvolte anche altre aziende dell’industria spaziale spagnola.

Arrivato a Tres Cantos nel dicembre 2021 il modulo di comunicazione dello SPAINSAT NG-I è stato sottoposto a un’ ampia attività di assemblaggio, integrazione e test dei tre payload di comunicazione nelle bande X, Ka militare e UHF, che ha coinvolto centinaia di unità elettroniche e di radiofrequenza.

Lo SPAINSAT NG-I procederà ora con le attività di assemblaggio e integrazione a livello di satellite a Tolosa, per la preparazione al lancio nel 2024. Nel frattempo, il modulo di comunicazione del satellite “gemello”, SPAINSAT NG-II, proseguirà con le attività di assemblaggio, integrazione e test dei payload nelle camere pulite di Thales Alenia Space a Tres Cantos.