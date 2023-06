Stazione Spaziale: cargo Dragon agganciato con successo

MeteoWeb

Mentre la Stazione Spaziale Internazionale stava viaggiando sopra la costa del Brasile, il cargo Dragon di SpaceX si è agganciato autonomamente al modulo Harmony, alle 11:54 ora italiana, con le operazioni di monitoraggio dell’astronauta della NASA Woody Hoburg. Dragon è stato lanciato come parte della 28ª missione di servizi di rifornimento commerciale per la NASA alle 17:47 ora italiana di ieri dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center in Florida. La capsula trascorrerà circa 3 settimane attraccata alla Stazione, per poi rientrare sulla Terra con ammaraggio assistito da paracadute al largo della costa della Florida.

A bordo di Dragon hanno viaggiato, tra le altre cose, una coppia di IROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays) che, una volta installati, amplieranno le capacità di produzione di energia del complesso. La navetta ha trasportato anche molti nuovi esperimenti: dal monitoraggio dello scioglimento del ghiaccio artico alla raccolta di dati sulle radiazioni spaziali, da una nuova telecamera di realtà virtuale da testare nello Spazio all’osservazione delle tempeste di polvere nell’atmosfera terrestre, fino allo studio dei lampi che si formano durante i temporali.

Per questa navetta si tratta del 4° volo: l’obiettivo di SpaceX, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è quello di far volare ogni veicolo fino a 15 volte.