Una stella morente si sta trasformando in un diamante cosmico

MeteoWeb

Gli scienziati hanno scoperto una stella che sta per cristallizzarsi, diventando un diamante celeste. La stella è una nana bianca, i resti di una stella simile al Sole che ha bruciato la maggior parte del suo combustibile per poi collassare. Per le stelle con nuclei costituiti principalmente da ossigeno metallico e carbonio, il processo di raffreddamento che segue il collasso in una nana bianca porta alla cristallizzazione della stella in un diamante gigante. Tuttavia, questo processo è così lento che i ricercatori non pensano che ci siano stelle nell’universo che siano diventate effettivamente un’enorme sfera gioiello. Gli scienziati stimano che una tale transizione richiederebbe un quadrilione di anni e l’universo ha solo 13,6 miliardi di anni (un quadrilione è mille trilioni e un trilione è mille miliardi).

Ora, però, i ricercatori pensano di aver trovato una stella che si trova nelle prime fasi di questa transizione. La stella, soprannominata HD 190412 C, si trova a circa 104 anni luce di distanza in un sistema stellare quadruplo chiamato HD 190412. I ricercatori hanno calcolato la temperatura della stella – circa 6.300°C – che la colloca nella gamma di cristallizzazione di nana bianca. Poiché il sistema ha altre stelle che non sono ancora collassate nello stato di nana bianca, i ricercatori sono stati in grado di utilizzare le composizioni di tali stelle per determinare la quantità di metallo presente nel nucleo della nana bianca. Hanno anche calcolato l’età della stella, circa 4,2 miliardi di anni.

Un’altra chiave per i calcoli è conoscere la distanza precisa del sistema stellare dalla Terra, perché la distanza influenza la luminosità della luce proveniente dalla nana bianca che si attenua. I ricercatori hanno utilizzato i dati della missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, che mira a creare una mappa 3D di un miliardo di stelle nella Via Lattea.

Con queste informazioni, il team ha creato un modello del raffreddamento della nana bianca nel tempo, confermando il primo caso di una nana bianca in fase di cristallizzazione con un’età nota. Poiché esistono altri sistemi simili a HD 190412, incluso il sistema stellare che ospita la luminosa Sirio, secondo i ricercatori è possibile che altre nane bianche in fase di cristallizzazione possano trovarsi nelle vicinanze nel vicinato cosmico.

I risultati sono stati pubblicati il ​​5 giugno nel database di prestampa arXiv e sono stati accettati per la pubblicazione su Monthly Notice della Royal Astronomical Society.