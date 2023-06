Il “percorso delle stelle” sopra il Castello San Marco di Calatabiano: bellissima foto dalla Sicilia

MeteoWeb

Spettacolare foto dalla Sicilia. Gianni Tumino ha immortalato la “danza delle stelle” nel cielo sopra Calatabiano, in provincia di Catania. Il paesaggio è quello del Castello San Marco, principesca dimora barocca, oggi trasformata in hotel. Questa foto ha un nome preciso, “startrails”, che letteralmente significa “percorso delle stelle”. Si tratta, infatti, di un tipo di fotografia che utilizza lunghi tempi di esposizione per catturare i cerchi diurni, il movimento apparente delle stelle nel cielo notturno dovuto alla rotazione terrestre. In particolare, Gianni Tumino ha realizzato 414 pose da 10 secondi, con un intervallo tra pose 4 secondi.