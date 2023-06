Uno degli specchi d’acqua più imprevedibili al mondo: lo Stretto di Cook visto dallo Spazio

MeteoWeb

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra lo Stretto di Cook, che separa le isole del Nord e del Sud della Nuova Zelanda. Lo Stretto deve il suo nome a James Cook, che fu il primo europeo a navigarlo. Lo Stretto di Cook è largo appena 23 km nel suo punto più corto, di conseguenza in una giornata limpida è possibile vedere attraverso. Tuttavia è anche noto come uno degli specchi d’acqua più aspri e imprevedibili al mondo, a causa dei forti venti, delle correnti contrastanti e delle maree variabili.

Questo ambiente dinamico è qui ritratto attraverso le varie sfumature di blu dell’acqua e i vortici. Entrambe le sponde presentano ripide scogliere che, nell’immagine, risultano di colore bianco a causa dalle grandi onde che si infrangono sula costa rocciosa.

La Nuova Zelanda comprende molte isole, sebbene l’Isola del Nord e l’Isola del Sud siano le più grandi. L’Isola del Nord, visibile sulla destra, ospita Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, che si sviluppa sulle colline e sulla costa intorno alla baia, nell’estremo sud dell’isola.

L’Isola del Sud è collegata all’Isola del Nord da un servizio di traghetti da Wellington a Picton, una città portuale vicino al capo della Queen Charlotte Sound. Il ‘sound’ è una profonda insenatura visibile in blu scuro nella parte superiore dell’Isola del Sud. Si possono individuare numerosi traghetti nella baia, visibili come puntini bianchi. Spostandosi verso sud, un mosaico di campi agricoli ricopre la pianura di Wairau e circonda la città di Blenheim, visibile in grigio.

Diversi fiumi attraversano la pianura. Il più grande nell’immagine, il fiume Wairau, è uno dei più lunghi della Nuova Zelanda. Può essere visto nel suo serpeggiare attraverso i campi e dividersi in bracci separati che sfociano infine nella Cloudy Bay nello Stretto di Cook. Il braccio più meridionale del fiume forma un estuario, che alimenta una rete di stagni, paludi e lagune, riparata dall’Oceano Pacifico da un substrato roccioso lungo 8 km.