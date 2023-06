Stromboli, il sistema di allertamento funziona solo manualmente

MeteoWeb

Il sistema di allertamento acustico dello Stromboli, in caso di necessità, per il momento, sarà attivato manualmente. Lo ha comunicato all’amministrazione comunale di Lipari il Dipartimento della Protezione Civile che ha evidenziato come “a seguito degli interventi di sviluppo evolutivo dei sistemi sperimentali di early-warning per attività parossistiche e maremoti generati dall’attività vulcanica dello Stromboli sono emerse alcune anomalie che richiederanno ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni“.