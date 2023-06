Progettati nuovi veicoli acquatici dallo studio sui pinguini

MeteoWeb

I pinguini non sono solo carini: sono anche velocissimi. I pinguini di Gento sono gli uccelli nuotatori piu’ veloci del mondo, e questa abilita’ deriva dalle loro ali uniche e sofisticate. Nel giornale ‘Physics of Fluids’ ricercatori dell’Universita’ dell’Accademia Cinese delle Scienze e dell’Istituto di Tecnologia King Mongkut di Ladkrabang hanno sviluppato un modello per esplorare le forze e le strutture di flusso create dalle ali dei pinguini sott’acqua. E hanno determinato che la disposizione delle piume sulle ali e’ il fattore principale per generare spinta. Le ali dei pinguini, chiamate anche pinne, somigliano alle ali degli aeroplani coperte da piume squamose.

Per massimizzare l’efficienza sott’acqua invece che in aria, le ali dei pinguini sono piu’ corte e piu’ piatte rispetto a quelle degli uccelli volatori. Gli animali possono regolare la postura di nuoto agendo sulle piume delle ali (cambiando l’angolo delle ali per ridurre la resistenza), inclinandosi e sbattendo le ali. Le loro piume dense e corte possono anche intrappolare l’aria tra la pelle e l’acqua per ridurre l’attrito e la turbolenza. “La superiore abilita’ dei pinguini di nuotare e’ dovuta alle loro ali che ondeggiano liberamente. Questo permette ai pinguini di spingersi e manovrare in acqua e mantenere l’equilibrio sulla terra”, ha dichiarato l’autore Prasert Prapamonthon.

Il modello idrodinamico prende in considerazione informazioni sul battito e la disposizione delle piume sulle ali, inclusa l’ampiezza, la frequenza e la direzione, e i parametri del fluido, come la velocita’ e la viscosita’. Utilizzando il metodo della superficie immersa, risolve il movimento dell’ala e le forze di spinta, sollevamento e laterali. Per stabilire il movimento delle ali tra le specie, i ricercatori utilizzano il rapporto tra la velocita’ di battito delle ali e la velocita’ in avanti. Questo valore evita eventuali differenze tra aria e acqua. Inoltre, gli autori definiscono un angolo di spinta, determinato dall’angolo delle ali. Entrambi questi parametri hanno un impatto significativo sulla spinta del pinguino.

“Abbiamo proposto il concetto di angolo di spinta, che spiega perche’ le ali con pinne generano spinta: la spinta e’ determinata principalmente dall’angolo di attacco e dall’angolo relativo delle ali rispetto alla direzione in avanti – ha affermato Prapamonthon – l’angolo di spinta e’ un concetto importante nello studio del meccanismo di spinta generato dal movimento di sbattimento e sara’ utile per progettare il movimento meccanico delle ali”. Questi risultati possono guidare la progettazione di veicoli acquatici stimando rapidamente le prestazioni di propulsione senza elevati costi sperimentali o computazionali.