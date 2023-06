Forti piogge in Sudafrica: frane e allagamenti a Città del Capo

MeteoWeb

Forti piogge hanno provocato allagamenti in molte parti di Città del Capo mercoledì sera. Charlotte Powell, portavoce dell’ente di gestione del rischio di disastri, ha affermato che si sta lavorando duramente per affrontare le emergenze in atto. “Ci sono state frane nella zona di Oudeskip a Hangberg, Hout Bay. Il fiume Eerste/Kuilsriver ha rotto gli argini, provocando l’allagamento di alcune proprietà a Zandvlei, Macassar. Gli insediamenti sono stati colpiti nelle aree di Sir Lowry’s Pass Village, Old Crossroads e Schaapkraal. Il fiume Mosselbank ha rotto gli argini, colpendo i residenti a Philadelphia e Klipheuwel,” ha affermato. Powell ha aggiunto che preoccupa anche il fiume Keyser, poiché ha nuovamente rotto gli argini.

Il servizio meteorologico sudafricano ha avvisato che le forti piogge e i venti, causa di distruzioni diffuse, sono destinati a continuare: lo riportano i media locali. L’alluvione ha anche determinato l’interruzione della fornitura di energia elettrica in alcune zone.