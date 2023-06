Ciclone Biparjoy: 7 morti in India, landfall nel Kutch tra poche ore

MeteoWeb

Piogge torrenziali e forti venti che preannunciano il landfall del superciclone Biparjoy hanno già provocato 7 morti in India: si tratta di 4 ragazzi che si erano avventurati sulle spiagge a Nord di Mumbai e 3 persone travolte dal crollo di un muro nell’area di Rajkot, nel Gujarat, in allerta da giorni. Le autorità dello Stato hanno reso noto di avere evacuato quasi 38mila persone, in attesa dell’arrivo del ciclone che, avanzando ad una velocità di 50 km/h, dovrebbe toccare terra tra poche ore nel distretto del Kutch. In tutto lo Stato il traffico ferroviario è stato fermato, mentre i porti di Kandla e Mundra, tra i più grandi dell’intero paese, hanno sospeso le attività. Circa 65mila persone sono state evacuate in Pakistan: Biparjoy dovrebbe transitare sulla provincia del Sindh e su ampie zone di Karachi.