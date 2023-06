Svezia: morti mamma e bambino caduti dal traghetto nel Baltico

MeteoWeb

Una donna polacca e il suo bambino sono morti dopo essere caduti da un traghetto nel Mar Baltico diretto dalla Polonia a Kalskrona, sulla costa meridionale della Svezia, lo annuncia la polizia svedese, mentre la procura ha aperto un’inchiesta sull’incidente. “Le due persone cadute ieri (giovedi’) da un traghetto diretto a Karlskrona sono morte. Si tratta di una donna polacca nata nel 1985 e di un ragazzo polacco nato nel 2016”, ha dichiarato la polizia, sottolineando che la famiglia e’ stata informata. L’ufficio del pubblico ministero ha annunciato l’apertura di un’indagine preliminare per determinare se si sia trattato di un omicidio, pur sottolineando che “non ci sono sospettati in questo caso”.

Lo scopo dell’indagine e’ cercare di determinare “cosa e’ successo”, ha detto il procuratore Stina Brindmark. Giovedi’, la Stena Spirit, in viaggio da Gdynia in Polonia a Karlskrona in Svezia, ha allertato i servizi di emergenza intorno alle 16:20. Secondo le prime informazioni, il bambino e’ caduto in mare e la donna si e’ poi tuffata in acqua. Dopo un’ora di ricerche, la madre e il figlio sono stati ritrovati e trasferiti all’ospedale di Karlskrona.