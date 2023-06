Clima, la temperatura globale record di inizio giugno e il superamento del limite di 1,5°C

MeteoWeb

Le temperature medie globali dell’aria superficiale per i primi giorni di giugno 2023 sono state le più alte per l’inizio di giugno nel record di dati ERA5 con un margine sostanziale, dopo un maggio durante il quale le temperature della superficie del mare sono state a livelli senza precedenti per il periodo dell’anno. È quanto viene evidenziato in un bollettino del Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio di osservazione della Terra dell’Unione europea da satelliti e stazioni su terra e in mare. Sempre a maggio, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha pubblicato un rapporto che evidenzia una probabilità del 66% che la temperatura globale media annuale nel periodo 2023-2027 superi di oltre 1,5°C i livelli preindustriali per almeno un anno. Il C3S spiega cosa dicono al riguardo i dati ERA5.

Nel dicembre 2015, le nazioni del mondo hanno adottato l’Accordo di Parigi, in base al quale avrebbero proseguito gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura globale media climatologica a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. “Ora si stima che per alcuni giorni la temperatura media globale sia stata superiore di oltre 1,5°C rispetto alla temperatura preindustriale del mese”, si legge nel bollettino del C3S.

“Mentre l’attuale El Niño continua a svilupparsi, ci sono buone ragioni per aspettarsi periodi nei prossimi dodici mesi durante i quali la temperatura media globale dell’aria supererà nuovamente i livelli preindustriali di oltre 1,5°C. Inoltre, secondo il rapporto WMO sopra menzionato, c’è una probabilità del 98% che almeno uno dei prossimi cinque anni, e il quinquennio nel suo insieme, sarà il più caldo mai registrato, e una probabilità del 32% che la media quinquennale supererà la soglia di 1,5°C”, riporta ancora il bollettino.

La temperatura di inizio giugno

I dati sulla temperatura media globale forniti da ERA5 rivelano un notevole caldo globale all’inizio di giugno 2023. Nella figura sottostante, si può vedere che la temperatura media globale ha effettivamente superato il limite di 1,5°C nella prima settimana di giugno. Tuttavia, resta da vedere quante volte, per quanto tempo e quanto il limite verrà superato nei prossimi dodici mesi circa, mentre l’attuale El Niño completa il suo ciclo, spiega il C3S.

Va sottolineato – ricorda ancora il servizio europeo – che i limiti di 1,5°C e 2°C fissati nell’Accordo di Parigi sono obiettivi per la temperatura media del pianeta nei periodi di venti o trent’anni tipicamente utilizzati per definire il clima. Tuttavia, gli impatti di un riscaldamento climatico variano considerevolmente a seconda della stagione e del luogo e il superamento dei limiti globali a lungo termine in qualsiasi periodo dell’anno o in qualsiasi luogo potrebbe non essere particolarmente significativo, spiega ancora il C3S, sottolineando comunque l’importanza del monitoraggio delle temperature.

“Il mondo ha appena vissuto l’inizio di giugno più caldo mai registrato, dopo un mese di maggio che è stato meno di 0,1°C più freddo rispetto al maggio più caldo mai registrato. Il monitoraggio del nostro clima è più importante che mai per determinare quanto spesso e per quanto tempo le temperature globali superano 1,5°C”, ha affermato Samantha Burgess, vicedirettore del Copernicus Climate Change Service (C3S).

Come si inseriscono le temperature di inizio giugno 2023 nel record storico? Questa non è la prima volta che l’aumento della temperatura globale ha superato il livello di 1,5°C, spiega il C3S. Il riquadro (a) della figura precedente mostra le serie temporali annuali delle temperature medie globali dell’aria superficiale giornaliere ERA5 dal 1940 in poi. Sono indicati i livelli stimati a 1,5°C e 2°C al di sopra dei livelli di riferimento 1850-1900. La prima volta in questa serie temporale in cui una media mensile appare al di sopra del livello di 1,5⁰C è stata nel dicembre 2015. Il riquadro (b) integra le informazioni nel riquadro (a) e mostra più chiaramente le differenze di temperatura per il 2016, 2020 e parti del 2015 e 2023 rispetto ai valori 1850-1900. Il 2016 e il 2020 sono i due anni solari più caldi nel record di dati e i due anni precedenti al 2023 con le violazioni occasionali più cospicue del limite di 1,5°C.

Il superamento di 1,5°C – viene spiegato – si è verificato tipicamente nell’inverno e all’inizio della primavera boreali, in particolare a febbraio e marzo 2016. Questo è il periodo dell’anno in cui l’aumento della temperatura dal 1850 al 1900 è stato maggiore. La stagionalità è particolarmente evidente sopra e vicino all’Oceano Artico, dove si è verificato un sostanziale riscaldamento invernale dell’atmosfera nelle regioni in cui la copertura di ghiaccio è stata inferiore negli ultimi anni, e il riscaldamento estivo è stato inibito dallo scioglimento stagionale del ghiaccio marino, che mantiene le temperature vicino a 0°C. Anche altri fattori svolgono un ruolo ma, indipendentemente dalla causa, il maggiore riscaldamento nell’inverno e all’inizio della primavera boreali rende più probabile il superamento del limite in questo periodo dell’anno, specialmente quando le temperature vengono temporaneamente aumentate da El Niño. Al contrario, il limite di temperatura è generalmente più lontano dall’essere superato nell’estate boreale. Il periodo caldo all’inizio di giugno 2023 è un’eccezione, sottolinea il C3S.