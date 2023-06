Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Carbonia

MeteoWeb

Si conclude un weekend dal clima estivo sull’Italia in vista della prima ondata di caldo della stagione che inizierà il 20 giugno. Temperature in rialzo e tempo prevalentemente soleggiato nel weekend, anche se nel pomeriggio di oggi temporali hanno colpito alcune zone del Nord. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 18 giugno, in alcune località italiane:

+35°C a Carbonia

a Carbonia +34°C a Barbusi

a Barbusi +33°C a Isola Sant’Antonio, Piadena, Asola, Suzzara, Bologna, Parma, Ferrara, Forlì, San Severino Marche, Polverigi, Oristano, Guspini, Bonorva, Lentini, Paternò, Faicchio

a Isola Sant’Antonio, Piadena, Asola, Suzzara, Bologna, Parma, Ferrara, Forlì, San Severino Marche, Polverigi, Oristano, Guspini, Bonorva, Lentini, Paternò, Faicchio +32°C a Brescia, Mantova, Cremona, Crema, Trento, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Imola, Firenze, Prato, Foligno, Sassari, Chieti, Caserta, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria a Vico, Nocera

a Brescia, Mantova, Cremona, Crema, Trento, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Imola, Firenze, Prato, Foligno, Sassari, Chieti, Caserta, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria a Vico, Nocera +31°C a Roma, Milano, Bergamo, Monza, Pavia, Lodi, Alessandria, Vercelli, Verona, Rovigo, Bolzano, Bressanone, Pordenone, Pisa, Lucca, Perugia, Terni, Orvieto, Latina, Sabaudia, Ardea, Napoli, Boscoreale, Casalnuovo, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Augusta, Noto, Mineo

a Roma, Milano, Bergamo, Monza, Pavia, Lodi, Alessandria, Vercelli, Verona, Rovigo, Bolzano, Bressanone, Pordenone, Pisa, Lucca, Perugia, Terni, Orvieto, Latina, Sabaudia, Ardea, Napoli, Boscoreale, Casalnuovo, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Augusta, Noto, Mineo +30°C a Padova, Treviso, Como, Lecco, Sarzana, Cesena, Siena, Empoli, Frosinone, Tivoli, Pescara, Palermo, Enna, Alghero, Pisticci

a Padova, Treviso, Como, Lecco, Sarzana, Cesena, Siena, Empoli, Frosinone, Tivoli, Pescara, Palermo, Enna, Alghero, Pisticci +29°C a Trieste, Udine, La Spezia, Sondrio, Aosta, Ravenna, Rimini, Arezzo, Spoleto, Gubbio, Catania, Cosenza, Salerno, Avellino, Taranto, Cerignola, Lucera, Isernia, Olbia

a Trieste, Udine, La Spezia, Sondrio, Aosta, Ravenna, Rimini, Arezzo, Spoleto, Gubbio, Catania, Cosenza, Salerno, Avellino, Taranto, Cerignola, Lucera, Isernia, Olbia +28°C a Torino, Novara, Asti, Genova, Varese, Vipiteno, Cagliari, Nuoro, Termoli, Vieste

a Torino, Novara, Asti, Genova, Varese, Vipiteno, Cagliari, Nuoro, Termoli, Vieste +27°C a Bari, Lecce, Messina, Campobasso, Norcia, Biella, Belluno, Brunico

a Bari, Lecce, Messina, Campobasso, Norcia, Biella, Belluno, Brunico +26°C a Brindisi, L’Aquila, Venezia, Imperia

a Brindisi, L’Aquila, Venezia, Imperia +25°C a Cuneo, Savona.