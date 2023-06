La tempesta Bret si abbatte sulle Piccole Antille, impressionante storm surge a Saint Lucia | VIDEO

MeteoWeb

La tempesta tropicale Bret ha colpito le Piccole Antille con forti piogge e venti massimi sostenuti a 100 km/h, facendo scattare l’allerta uragani per Saint Lucia. Il National Hurricane Center statunitense ha indicato nel suo bollettino alle 20 ora locale che Bret si trovava a circa 90 km a Sud/Est di Saint Lucia e 95 km a Ovest-Nord/Ovest di Barbados. La tempesta si sta muovendo verso Ovest ad una velocità di 26 km/h e il suo centro è molto vicino a Saint Vincent e Saint Lucia. L’allerta uragano è in vigore per Saint Lucia e un avviso di tempesta tropicale è stato emesso per Dominica, Saint Lucia, Martinica, Barbados e Saint Vincent e Grenadine.

Sulla base della rotta prevista, Bret si sposterà attraverso le Isole Sopravento meridionali nelle prossime ore, dirigendosi poi verso il centro del Mar dei Caraibi. “Un graduale indebolimento di Bret è previsto nei prossimi giorni, ed è probabile che il sistema si dissipi nel Mar dei Caraibi centrale domenica,” ha spiegato l’NHC.

In queste ore sono previste forti mareggiate in alcune parti delle Piccole Antille e un accumulo di pioggia da 7,6-15 cm con quantità massime fino a 25 cm in Guadalupa e a Sud di San Vincent e Grenadine, comprese le Barbados.