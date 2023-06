“Tempeste senza precedenti”: venti feroci e imponenti tornado tra Alabama e Georgia | FOTO e VIDEO

Venti feroci e tornado hanno abbattuto alberi, danneggiato edifici e lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità mentre un potente sistema di tempeste attraversava il Sud degli USA. Il National Weather Service ha emesso numerose allerte per tornado mercoledì, relativamente a Sud/Est dell’Alabama e Sud/Ovest della Georgia, dove i funzionari locali hanno riportato alberi sradicati, edifici danneggiati e linee elettriche abbattute. In Georgia, lo sceriffo Josh Hilton della contea di Calhoun ha riferito che 2 persone sono fuggite da una casa che è stata abbattuta mercoledì pomeriggio. Le autorità della contea di Troup hanno riportato che una persona è stata colpita da un fulmine.

Il servizio meteorologico nazionale ha avvertito sul potenziale rischio di raffiche di vento da uragano superiori a 145 km/h nel Nord/Est della Louisiana e nel Mississippi centrale. Alcune aree sono state anche colpite da grandine. Decine di migliaia di persone sia in Alabama che in Georgia erano senza corrente mercoledì notte durante le tempeste, secondo i fornitori di energia dello Stato.

Secondo i meteorologi locali, gravi rischi di tempesta potrebbero persistere fino a giovedì, con il rischio maggiore attraverso l’Alabama meridionale e la Georgia, nel Panhandle della Florida, nell’Oklahoma e in parti del Texas settentrionale e del Kansas meridionale.

Felecia Bowser, meteorologa del National Weather Service a Tallahassee, in Florida, ha definito il sistema di tempeste di vasta portata senza precedenti per questo periodo dell’anno. “A giugno, di solito ci prepariamo di più per il clima tropicale. Questo tipo di precipitazione diffusa e aggressiva che stiamo vedendo di solito si verifica di più in primavera“.

Very strong #Tornado near Newton Georgia today ripping up trees and tossing them hundreds of feet into the air! This is most likely the strongest point of its lifecycle. #gawx #wxtwitter @DJIGlobal @ReedTimmerAccu @Sierra_Lindsey3 pic.twitter.com/UqoMwPh8zT

— Jordan Hall (@JordanHallWX) June 15, 2023