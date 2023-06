Temporali in Francia: traffico dei treni interrotto nella regione di Parigi

MeteoWeb

Forti temporali hanno creato disagi nei trasporti oggi in Francia. Quarantaquattro dipartimenti, dal sud-ovest alla Normandia e agli Hauts de France, tra cui il Centro, l’Ile-de-France, il nord del Massiccio centrale e il nord del Pays de la Loire, sono sotto allerta arancione per i temporali, secondo Meteo-France.

Diverse linee ferroviarie nella regione di Parigi sono state interrotte a fine giornata, con i passeggeri costretti a rimanere sui binari, a causa di incidenti legati ai temporali nel nord della Francia. Il traffico è stato interrotto su alcune linee, in particolare dalla Gare du Nord, “a seguito del passaggio di temporali” con “diramazioni su alcuni binari”, spiega SNCF. “Per motivi di sicurezza, alcuni treni sono stati trattenuti nelle stazioni, come quelli sulla tratta Parigi-Amiens”, ha aggiunto un portavoce del gruppo.

Altri treni diretti a Laon e Beauvais, che erano rimasti in stazione nel primo pomeriggio, hanno potuto partire. Nella regione dell’Ile-de-France, le linee P, H, E e L sono state interrotte intorno alle 19 a causa delle condizioni meteorologiche, secondo il sito web della SNCF. Anche la linea C è stata interrotta a causa di un albero “caduto sui binari a Vitry sur Seine“, così come la linea A a causa di un “ostacolo sui binari”. Sulla linea Parigi-Creil, “il traffico è interrotto tra Paris Nord e Orry la Ville a causa di un impatto anomalo. I clienti dei treni interessati sono stati evacuati”, ha aggiunto.