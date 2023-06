Maltempo, temporale stazionario nel Comasco: già 111mm a Rovenna di Cernobbio

MeteoWeb

È iniziato il peggioramento del tempo che segna l’inizio di una nuova, forte ondata di maltempo sull’Italia. Nelle prossime ore, forti temporali colpiranno diverse regioni del Centro-Nord e la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo. In particolare, i primi fenomeni isolati sono in atto in Lombardia, nel Comasco, in Veneto, in provincia di Verona e in quella di Belluno. Un forte temporale, inoltre, è in atto su Udine ed è in moto verso sud-sudest.

Su Como è in atto un temporale stazionario, che ha già scaricato ingenti quantità di pioggia. La stazione Como Monteolimpino indica finora 65mm, 64mm a Como Sagnino e ben 111mm a Rovenna di Cernobbio. Segnaliamo anche 64mm a Moltrasio, 46mm a Caslino al Piano, 41mm a Cadorago.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: