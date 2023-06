Maltempo, forti temporali e freddo anomalo in Piemonte: allagamenti a Torino | VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni, forti temporali, con fulmini e grandine, sono in atto nella zona occidentale del Piemonte; colpita anche Torino, dove si registra qualche disagio. Sul capoluogo piemontese, infatti, sono caduti 20mm di pioggia alla stazione Torino Vallere e si segnalano allagamenti in alcune zone della città, soprattutto in zona Sassi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

I dati pluviometrici delle ultime 24 ore più rilevanti segnalati finora nella regione includono: 61mm a Oropa, 42mm a Biella, Trana Sangone, 35mm a Bauducchi (frazione di Moncalieri), 33mm a Venaria, 31mm a Lemie, 29mm a Varisella, 27mm a Corio, Lanzo Torinese, 24mm ad Avigliana, dove la zona dei laghi è stata colpita da un intenso nubifragio.

Con il maltempo in atto, il clima è autunnale sul Piemonte. Le temperature, infatti, facevano registrare valori compresi tra +17°C e +20°C intorno alle ore 18. Solo +18°C a Torino, colpita dai temporali, così come a Biella; +19°C ad Alessandria, +20°C a Novara, Vercelli, Cuneo, Asti. I fenomeni più intensi dovrebbero essersi esauriti sulla regione.

