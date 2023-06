Maltempo, violenti temporali in Piemonte: allagamenti a Canelli, grandine e blackout ad Alessandria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Pomeriggio di violentissimi temporali in Piemonte. La situazione più critica si registra nell’Astigiano, in particolare a Canelli, colpita da un nubifragio che finora ha scaricato 70mm di pioggia. Si registrano importanti allagamenti nella località, con acqua e fango che in alcuni casi raggiungono anche mezzo metro, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Numerosi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Segnaliamo anche 53mm a Cassinasco e Bubbio.

Temporale anche sulla città di Alessandria, colpita da un nubifragio accompagnato da forte vento e un’intensa grandinata, che ha ricoperto di bianco il suolo. Segnalati anche tombini saltati, strade allagate e alcune zone senza luce. Particolarmente colpito il quartiere Cristo, con chicchi di grandine su balconi e strade, invase anche dall’acqua. Segnalati disagi per il traffico automobilistico: chiuso il sottopasso di collegamento con il rione Pista. “Ci sono vari allagamenti in città. Tutte le strutture sono al lavoro. Prestate molta attenzione“, la raccomandazione via social del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante. Moltissime le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, soprattutto per stillicidi in abitazioni e garage da tetti e strade. In via Gramsci, nella zona del tribunale, dei giardini pubblici e della stazione ferroviaria, ha ceduto parte del muro esterno di un condominio, già segnalata come pericolante nei giorni scorsi. Segnalati allagamenti in zona industriale D3 – con rampe di accesso alla tangenziale chiuse – nei principali corsi e in zona Scuola Polizia, nelle vie del Coniglio e Casalcermelli; alcuni semafori sono fuori uso. Allagamenti tra corso Romita e via De Gasperi, in zona Pista; nel sobborgo di Spinetta Marengo.

Precipitazioni in A21 Torino-Piacenza tra le uscite di Alessandria Est e Ovest; sul tratto provinciale della A26 Genova-Gravellona; lungo la A7 Milano-Genova.

Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro ad Alessandria con le pompe idrovore per i molti prosciugamenti necessari. Oltre un centinaio le richieste di intervento al centralino, “cui – spiegano dalla sala operativa – cercheremo di dare soluzione il prima possibile”. In campo anche il Coordinamento territoriale di Protezione Civile, impegnato con 4 equipaggi.

Altri forti temporali non grandinigeni, con locali fenomeni di versante, si sono verificati nel sud-ovest della provincia, specialmente al confine con l’Astigiano. Segnaliamo 40mmm a Grognardo, sempre nell’Alessandrino.

Maltempo, nubifragio e grandinata ad Alessandria

Nubifragio e forte vento ad Alessandria

I temporali non hanno risparmiato neanche il Torinese, con allagamenti segnalati a Rivalta di Torino e un nubifragio in autostrada zona Avigliana ovest, che ha costretto le auto a fermarsi a bordo strada.

Nubifragio in autostrada ad Avigliana ovest, auto ferme

Temporali nel Cuneese, allagamenti a Vignolo

