Maltempo, primi forti temporali in Piemonte: grandine di medie dimensioni a Villar Perosa | FOTO e VIDEO

Iniziano i primi forti temporali in Piemonte, interessato dall’arrivo di un veloce fronte freddo che provocherà rovesci e temporali in serata, specie sui settori più settentrionali della regione. In questo momento, i temporali sono in corso sul settore delle Alpi occidentali. A causa del caldo di questi giorni, i temporali potranno essere anche violenti, con possibilità di grandinate di medio-grosse dimensioni. È quanto accaduto a Villar Perosa, nel Torinese, colpita da grandine di medie dimensioni.

Un forte temporale con grandine ha colpito anche Pragelato, sempre nel Torinese, dove la temperatura è scesa a +12°C e dove sono già caduti 11mm di pioggia. Grandine anche sulla collina di Pinerolo.

In serata, temporali localmente intensi potrebbero interessare Canavese, Biellese, alto Vercellese, Novarese e VCO con possibili nubifragi, grandinate anche di medio-grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

