Terremoti nell’area: chiude il giacimento di gas più grande d’Europa

I Paesi Bassi interromperanno la produzione nel più grande giacimento di gas d’Europa a ottobre dopo che l’area circostante è stata colpita da una serie di terremoti sempre più gravi. Lo riportano i media olandesi. “Stiamo davvero chiudendo il rubinetto” dell’enorme giacimento di Groningen, nel nord del Paese, ha affermato il viceministro delle miniere Hans Vijlbrief, citato dall’agenzia di stampa olandese Anp.

I residenti che vivono vicino all’enorme sito di Groningen si sono lamentati per più di due decenni di essere terrorizzati da terremoti che sono stati direttamente attribuiti alle operazioni di perforazione. I pozzi di gas del giacimento di Groningen, in funzione dal 1963, rimarranno aperti per un altro anno in caso di un inverno estremamente freddo, ma saranno chiusi definitivamente nell’ottobre 2024. “I problemi dei residenti di Groningen non sono ancora stati risolti e purtroppo i terremoti continueranno per gli anni a venire, ma la fonte di tutti i problemi sarà chiusa da ottobre”, ha detto ancora il viceministro.

Anche se l’estrazione di gas dal campo è stata quasi ridotta a zero negli ultimi anni, il governo olandese ha mantenuto il sito operativo a causa delle incertezze energetiche globali causate in gran parte dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Intanto, come riportato dall’agenzia Anp, per soppiantare la chiusura del giacimento di gas la scorsa settimana è arrivato il via libera per l’apertura di una nuova importante fabbrica di azoto nel Paese.