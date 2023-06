Scosse di terremoto in Calabria: sequenza sismica in corso nel Crotonese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una sequenza sismica è in corso dalle prime ore di oggi nel Nord/Est della Calabria, in provincia di Crotone, tra Rocca di Neto e Strongoli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riporta 5 scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2 dalle 04:03 alle 05:28. L’evento più rilevante è stato di magnitudo 2.4 (mappe a corredo dell’articolo) e si è verificato alle 04:41 ad una profondità di 10 km. Non si segnalano danni a persone o cose.