Terremoto in Croazia: il Dipartimento della Protezione Civile premia l’OGS

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ha concesso all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS la Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per l’intervento effettuato a seguito dell’evento sismico di Petrinja, in Croazia, del 29 dicembre 2020.

Il riconoscimento di Pubblica Benemerenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, è stato conferito all’OGS con il decreto del 27 febbraio 2023 del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2023.

L’attestazione di Pubblica Benemerenza è un riconoscimento che viene conferito a persone e, a titolo collettivo, ad amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale della Protezione Civile (ivi inclusa la comunità scientifica) che dimostrano di aver partecipato con merito a operazioni di protezione civile e che, con la propria attività, hanno contribuito a elevare l’immagine del Sistema nazionale, dando prova di significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento per l’Ente che da anni è impegnato in prima linea per attività di supporto tecnico e scientifico quale Centro di competenza della Protezione civile” afferma Nicola Casagli, Presidente dell’OGS. “La Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile acquisisce ancora più valore considerando che il personale del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS, nel dicembre 2020, nei giorni festivi e in mezzo alle tante difficoltà dell’emergenza legata al Covid-19, è riuscito a organizzare tempestivamente e in modo eccellente una missione di supporto tecnico e scientifico nelle località della Croazia colpite dal terremoto” chiarisce Casagli.

