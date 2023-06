MeteoWeb

Terremoto questa mattina in Liguria, in provincia di Genova. L’INGV segnala una scossa magnitudo 2.7, registrata alle 06:45. L’evento sismico è stato rilevato ad una profondità di circa 6 km, con epicentro tra Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto. Non si segnalano danni a persone o cose.