Terremoto Pozzuoli, il sindaco: “nessun danno, abbiate fiducia nelle istituzioni”

“Non si registrano danni né esistono, al momento, situazioni particolari tali da destare preoccupazioni, stiamo monitorando il fenomeno per mitigare i rischi“. Lo afferma in una nota il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo il terremoto di oggi. “Capisco la paura – aggiunge – comprendo l’anomalia di essere svegliati dal boato e dal tremore provocati da una scossa, ma sappiamo tutti che il fenomeno è una peculiarità della nostra città con la quale conviviamo da secoli. Detto questo, annuncio che stiamo lavorando per organizzare al più presto una giornata dedicata al tema, per parlare alla città. Concludo con una preghiera: da sindaco, da cittadino di questa meravigliosa città, da genitore, vi invito ad avere fiducia nelle istituzioni e ad avere come riferimento sempre le fonti ufficiali”.