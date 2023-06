Forte terremoto in Puglia: epicentro tra le Isole Tremiti e il Gargano, si temono danni | LIVE

MeteoWeb

Forte scossa di terremoto nell’Adriatico. Alle 17:33 di oggi, mercoledì 21 giugno, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.2, con epicentro vicino alle Isole Tremiti. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 35km ed è stato distintamente avvertito in tutto il Gargano e nel resto della Puglia. Si temono possibili danni sulle zone più vicine all’epicentro. La scossa è stata distintamente avvertita anche in Abruzzo e Molise. Ai piani alti dei palazzi in Molise è tremato il mobilio. “È stata lunga e sussultoria“, hanno detto alcuni residenti di Termoli. Non si registrano, fino a questo momento, problemi o danneggiamenti.

“A seguito dell’evento sismico registrato alle ore 17:33 di oggi, 21 giugno, al largo della costa del Gargano, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”. Lo comunica la Protezione Civile.

L’analisi dell’INGV

“L’evento sismico di questo pomeriggio è avvenuto in un’area caratterizzata da una sismicità frequente con diversi terremoti localizzati dal 1985 ad oggi dalla Rete Sismica Nazionale di magnitudo comparabile, come si evince dalla mappa della distribuzione della sismicità qui in basso”, riporta un’analisi degli esperti INGV pubblicata sul blog INGVterremoti.

“Tra i terremoti rilevanti dal 1985 ad oggi nell’area ricordiamo gli eventi dell’agosto 1988 (Md 4,0), dell’ottobre 1989 (Md 4,1), del febbraio 1990 (Md 4,1) e infine l’evento sismico del 4 ottobre 2006 di magnitudo Mw 4.1. Da un punto di vista della sismicità storica (catalogo Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15), nelle vicinanze dell’area epicentrale sono avvenuti in passato eventi anche di magnitudo più elevata”.

Tra i più importanti, ricordano gli esperti dell’INGV, ci sono “i terremoti del 30 luglio del 1627 e del 31 maggio 1646 con epicentro nell’area del Gargano. L’evento del 30 luglio 1627 provocò effetti particolarmente distruttivi nella zona di Lesina e San Severo, ed è considerato l’evento storicamente più famoso della Capitanata (il nome storico di quel settore della Puglia che corrisponde all’attuale provincia di Foggia); a tutt’oggi ne è anche il più forte, con una magnitudo Mw 6.7 e un’intensità epicentrale I 0 10 MCS. Il terremoto del 31 maggio 1646 (Mw 6.7) con un’area epicentrale situata immediatamente a est di quello del 1627, causò danni gravissimi non solo nei paesi del promontorio garganico ma in un’area molto più vasta, estesa da Vieste a Foggia e al Subappennino Dauno e dalle isole Tremiti fino a Canosa di Puglia, sull’altopiano delle Murge”.

“La mappa di scuotimento (SHAKE MAP) dell’evento di oggi calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al IV grado MC”.

“Il terremoto di oggi è stato risentito nell’area della Costa Garganica e in parte della provincia di Foggia e più a nord fino alle coste del Molise e del basso Abruzzo. Dai dati raccolti dai questionari inviati finora a “Hai sentito il terremoto?”, risultano risentimenti stimati, al momento, fino al IV grado MCS”, concludono gli esperti dell’INGV.