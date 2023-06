Lieve scossa di terremoto tra Treviso e Belluno, “avvertita ma nessun danno”

MeteoWeb

La Direzione Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa una segnalazione di avvenuto terremoto, verificatosi alle 07:21, con epicentro nell’area di Fregona (Treviso) e una magnitudo di 2.9. La Regione comunica in una nota che “la scossa è stata percepita (al momento non si segnalano danni né lievi né rilevanti) in alcuni Comuni delle province di Treviso e Belluno: Fregona, Vittorio Veneto, Tambre, Alpago, sarmede, Revine Lago, Cappella Maggiore, Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana, Chies d’Alpago, Tarzo, Colle Umberto e Cordignano“.