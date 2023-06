Terrore nel mare dell’Andalusia: orche all’attacco delle barche a vela

MeteoWeb

Da tre anni le orche attaccano le barche a vela al largo della Spagna, sollevando interrogativi tra gli scienziati e le autorità, in particolare sul misterioso ruolo di Gladis, matriarca di un clan di questa specie rinomata per la sua intelligenza. “Hanno attaccato direttamente il radar. Non hanno girato intorno alla barca, non hanno giocato… niente! Hanno attaccato direttamente il radar“, ha dichiarato Friedrich Sommer, il proprietario tedesco della “Muffet“, una barca a vela danneggiata dall’attacco di un’orca. Non è l’unico ad aspettare a Barbate, una piccola città sulla costa atlantica dell’Andalusia, che la sua barca venga riparata. “Questa ha perso completamente il timone” e le orche hanno fatto “danni strutturali allo scafo“, spiega Rafael Pecci, responsabile delle riparazioni, riferendosi a uno yacht appartenente a un altro straniero.

Dalla spiaggia principale si vede poco lontano l’albero di una barca affondata all’inizio di maggio dopo un attacco di questi cetacei, che possono raggiungere i nove metri di lunghezza per i maschi e i sette per le femmine, con un peso compreso tra le 3,5 e le 6 tonnellate. Queste “interazioni“, il termine usato dagli specialisti e dalle autorità per descrivere questi attacchi, sono iniziate nel 2020 al largo della costa atlantica della penisola iberica, in particolare tra Cadice e Tangeri (Marocco).

La causa degli attacchi alle barche al vela delle orche

Ciò è dovuto alla maggiore presenza in quest’area, vicino allo Stretto di Gibilterra, di una delle specie preferite dalle orche: il tonno rosso, che in primavera arriva dall’Atlantico per deporre le uova nel Mediterraneo. Secondo l’organizzazione spagnola di salvataggio in mare Salvamento Marítimo, nel 2023 si sono già verificate 28 “interazioni“. Tra il 2020 e il 2022, il numero ha raggiunto quasi 500, secondo il Gruppo di lavoro sulle balene killer dell’Atlantico (GTOA).

“Sappiamo molto poco sulle cause di queste interazioni“, ha dichiarato José Luis García Varas, responsabile del programma oceani del Wwf in Spagna. Nella regione non mancano le leggende e un’orca è diventata rapidamente l’emblema del fenomeno: Gladis Lamari, la matriarca di un clan a cui sono attribuiti numerosi attacchi, avrebbe insegnato ai suoi vitelli ad attaccare le barche a vela. Sul suo sito web, la Gtoa mostra l’albero genealogico di un gruppo di una quindicina di orche imparentate tra loro, chiamate “le Gladis“, che hanno attaccato barche a vela e di cui lei è considerata la matriarca. Le orche “formano famiglie, gruppi, sono molto intelligenti e c’è una sorta di trasmissione orale delle conoscenze tra di loro“, sottolinea José Luis García Varas.

La nipote di Gladis

María Dolores Iglesias, presidente di un’organizzazione locale per la protezione dell’ambiente, ritiene che la matriarca sia morta, ma che i membri del clan continuino ad attaccare le barche a vela a causa del risentimento trasmesso da lei. “C’è una nipote di Gladis” che attacca le barche con “furia“, afferma. Renaud de Stephanis, dottore in scienze marine e presidente dell’organizzazione Circe (Conservation, Information et Etude des Cétacés), ritiene che ci siano “diverse ipotesi” che potrebbero spiegare questi attacchi.

Una teoria li vede come semplici “giochi“, mentre un’altra spiega il comportamento in termini di “animosità“. Al momento “non abbiamo una spiegazione definitiva“, aggiunge lo specialista, che sta setacciando le acque spagnole per localizzare e seguire le orche con l’ausilio di tag satellitari, nell’ambito di un programma gestito dal Ministero spagnolo per la Transizione Ecologica per “limitare le interazioni con le imbarcazioni” nella zona. “È stato piuttosto terrificante“, ha raccontato sul suo account Instagram la velista britannica April Boyes, il cui yacht è stato attaccato da un branco di orche mentre raggiungeva lo Stretto di Gibilterra.

“Hanno iniziato sbattendo sul timone per oltre un’ora” e, dopo aver inviato due messaggi di soccorso, “sono riusciti a strapparlo“, ha aggiunto. Questa situazione ha costretto l’equipaggio a tirare fuori l’acqua dall’imbarcazione per evitare di affondare prima dell’arrivo dei soccorsi, come mostrato in un video che accompagna la sua storia.