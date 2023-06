THE Impact Ranking 2023: il Politecnico di Torino al top per l’innovazione

MeteoWeb

Il Politecnico di Torino continua a migliorare i suoi risultati nel THE Impact Ranking , la classifica mondiale che valuta l’impatto economico e sociale delle Università in base ai Sustainable Development Goals (SDGs nell’acronimo inglese), approvati nel 2015 dalle Nazioni Unite.

Nell’edizione 2023, il Politecnico si è misurato sull’SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure e sull’SDG 11 – Sustainable Cities and Communities. Per l’SDG 9, l’Ateneo è 79esimo al mondo fra più di 870 partecipanti, ottenendo il massimo del punteggio in termini di numero di pubblicazioni scientifiche sul tema e brevetti. Anche per l’SDG11 il risultato in tema di pubblicazioni rimane elevato, non risentendo degli effetti del graduale aumento del numero di Atenei partecipanti.

“I risultati del THE Impact ci dicono che il nostro ateneo ha un grande potenziale nel supportare la transizione ecologica e digitale dei territori – commenta la professoressa Patrizia Lombardi, Vice Rettrice per Campus e Comunità Sostenibili, coordinatrice del Green Team di Ateneo e Presidente della RUS nazionale – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – L’innovazione, la creazione di impresa e la collaborazione con l’industria e gli stakeholders, anche suggerita dalla recente Strategia Europea a supporto del Green Deal, è ormai parte integrante del suo stesso modo di funzionare. Siamo un ateneo al servizio del territorio ma basato su una elevatissima qualità della ricerca scientifica. Vogliamo proseguire in questa direzione ma anche impegnarci a fare sempre di più per supportare le comunità locali, i cittadini, le istituzioni, i professionisti e le imprese, in questa complessa transizione.”