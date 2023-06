Tornado seminano il caos nel Sud/Est degli USA: almeno 3 morti | FOTO

MeteoWeb

Tre morti e migliaia di persone senza elettricità: è il bilancio provvisorio di diversi tornado che hanno seminato il caos nel Sud/Est degli Stati Uniti e nella Ohio Valley. I tornado hanno imperversato mentre in diversi Stati, dall’Arizona all’Alabama, un’ondata di caldo e l’elevata umidità hanno fatto schizzare le temperature sopra i +45°C.

Un tornado ha investito una casa in Indiana, uccidendo un uomo e ferendo sua moglie, mentre 2 persone sono morte in Arkansas dopo che un albero è caduto su una casa, mentre il maltempo si abbatteva su diversi stati centrali. Il tornado che ha colpito la casa domenica sera faceva parte di un sistema di tempesta che ha attraversato un’area rurale della contea di Martin, nell’Indiana meridionale. La donna ferita è stata trasportata in elicottero in un ospedale, ha riferito Cameron Wolf, direttore della gestione delle emergenze della contea di Martin. La casa è stata rasa al suolo da una tempesta che ha generato anche una grandine, mentre forti venti hanno spazzato l’area a circa 140 km a Sud/Ovest di Indianapolis.

Un altro tornado ha toccato terra domenica pomeriggio nelle comunità suburbane di Indianapolis di Greenwood e Bargersville, hanno confermato i funzionari locali. Il capo dei vigili del fuoco di Bargersville, Erik Funkhouser, ha dichiarato che almeno 75 case hanno subito danni quando quest’ultimo tornado ha attraversato l’Indiana State Road 135 nell’area dell’Interstate 69.

Indiana, tornado colpisce Greenwood: le immagini impressionanti

I forti venti hanno anche causato l’interruzione di elettricità in decine di migliaia di case e aziende in Arkansas, Michigan e Tennessee.

Oltre 6mila voli hanno subito, ieri, cancellazioni o ritardi negli Stati Uniti a causa delle forti tempeste. Gli aeroporti più colpiti sono nell’area di New York City (LaGuardia, Newark, John F. Kennedy), Hartsfield-Jackson International Airport, che serve Atlanta, e O’Hare Airport, a Chicago, secondo i dati del portale FlightAware.

Il National Weather Service ha indicato che le tempeste e le piogge continueranno anche nelle prossime ore con la possibilità di allagamenti nell’Est del Paese man mano che il fronte si sposta a Nord.