Tragedia nel Ravennate: una bambina di 7 anni muore dopo essere stata travolta da un’onda

MeteoWeb

Una giornata al mare si è trasformata in tragedia nel Ravennate. Una bambina di 7 anni, Isabel Zanichelli, è morta dopo essere stata travolta da un’onda su una spiaggia libera di Lido di Classe. Il tutto si è verificato davanti a un paio di familiari, tra cui il padre. Oltre al bagnino di salvataggio, si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio in quel momento. La piccola Isabel è andata in arresto cardiocircolatorio dopo un principio di annegamento ed era priva di coscienza.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e una automedica del 118: gli operatori sanitari hanno proceduto con ventilazione per alcune decine di minuti. A quel punto, la bimba aveva ripreso il ritmo cardiaco e dopo un iniziale passaggio all’ospedale di Ravenna, era stata trasferita all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Oggi però è arrivata la terribile notizia: Isabel non ce l’ha fatta.