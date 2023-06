Dal tramonto all’alba, Curiosity cattura uno scenario sorprendente su Marte | FOTO

MeteoWeb

Dopo aver completato un importante aggiornamento software ad aprile, il rover Curiosity della NASA ha dato un’ultima occhiata a “Marker Band Valley” prima di lasciarla alle spalle, catturando una “cartolina” del panorama. L’immagine è un’interpretazione artistica del paesaggio, con l’aggiunta di colore su due panorami in bianco e nero catturati dalle telecamere di navigazione di Curiosity. Le riprese sono state scattate l’8 aprile alle 09:20 e alle 15:40 ora locale di Marte, con un’illuminazione notevolmente diversa che, se combinata, fa risaltare i dettagli dello scenario. Il blu è stato aggiunto alle parti della cartolina scattate al mattino e il giallo alle parti scattate nel pomeriggio.

L’immagine risultante è sorprendente. Curiosity si trova ai piedi del Monte Sharp, che si innalza per 5 km d’altezza all’interno del Gale Crater, che il rover ha esplorato dall’atterraggio avvenuto nel 2012. In lontananza, oltre alle sue tracce, c’è la Marker Band Valley, un’area tortuosa “all’interno della quale il rover ha scoperto segni inaspettati di un antico lago“. Più in basso (al centro e appena a destra) ci sono 2 colline – “Bolívar” e “Deepdale” – tra le quali Curiosity è passato mentre esplorava il “Paraitepuy Pass”.

“Chiunque sia stato in un parco nazionale sa che la scena appare diversa al mattino rispetto al pomeriggio,” ha affermato l’ingegnere Doug Ellison del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha pianificato ed elaborato le immagini. “Catturare due momenti della giornata fornisce ombre scure perché l’illuminazione arriva da sinistra e da destra, come potrebbe accadere su un palcoscenico, ma invece delle luci del palcoscenico, ci affidiamo al sole“. Ad aumentare la profondità delle ombre c’è il fatto che era inverno – un periodo di bassa polvere nell’aria – nella posizione di Curiosity quando sono state scattate le immagini. “Le ombre di Marte diventano più nitide e profonde quando c’è poca polvere e più delicate quando c’è molta polvere,” ha aggiunto Ellison.

L’immagine comprende anche la parte posteriore del rover, fornendo uno scorcio delle sue 3 antenne e della fonte di energia nucleare. Lo strumento Radiation Assessment Detector, o RAD, che appare come un cerchio bianco in basso a destra nell’immagine, ha aiutato gli scienziati a imparare come proteggere i primi astronauti inviati su Marte dalle radiazioni sulla superficie del pianeta.