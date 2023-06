Storico trattato sull’Alto Mare: oggi l’adozione delle Nazioni Unite

MeteoWeb

Oggi le Nazioni Unite dovrebbe adottare il primo trattato internazionale al mondo per proteggere l’alto mare, uno storico accordo ambientale che ha lo scopo di proteggere gli ecosistemi remoti vitali per l’umanità. “Sarà un traguardo enorme, che abbiamo già festeggiato con la finalizzazione del testo a marzo. L’adozione lo formalizza e apre davvero la strada per i prossimi passi,” ha dichiarato ad AFP Liz Karan, dell’ONG Pew Charitable Trusts.

Lo storico trattato stabilirà un quadro giuridico per estendere le aree di protezione ambientale alle acque internazionali, che costituiscono oltre il 60% degli oceani del mondo. Dopo oltre 15 anni di discussioni, inclusi 4 anni di negoziati formali, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno finalmente concordato il testo del trattato a marzo, dopo una diversi di colloqui finali. Il testo, da allora congelato, è stato esaminato da esperti delle Nazioni Unite per assicurarsi che non vi siano discrepanze nelle lingue ufficiali dell’organismo.

“Gli oceani sani, dalle acque costiere ai remoti mari d’alto mare e alle aree dei fondali marini profondi, sono parte integrante della salute, del benessere e della sopravvivenza umana,” ha osservato un gruppo di scienziati su The Lancet.