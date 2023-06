Trentino, glaciologo: “Per i ghiacciai l’estate 2022 è stata disastrosa”

MeteoWeb

“Alcuni ghiacciai trentini si estingueranno nel giro di qualche decennio. Per certi versi l’estate 2022 è stata disastrosa, su alcuni ghiacciai è come se fossero passati 6 o 7 anni in un’unica stagione”. Lo ha detto Cristian Ferrari, presidente della Commissione glaciologica della Società alpinistica tridentina, intervenendo alla presentazione dell’accordo triennale tra Sat e Surgiva finalizzata a sostenere le attività della Commissione glaciologica che dal 2016 studia lo stato di salute dei ghiacciai.

“Sono state analizzate le immagini acquisite nei periodi estivi e autunnali a partire dal 2016 con particolare interesse alla stagione 2022 in modo da avere un aggiornamento il più recente possibile dell’arretramento delle zone glaciali interessate – ha aggiunto Ferrari -. L’innovativo approccio sviluppato ha permesso un monitoraggio esteso su grandi aree e costante negli anni e i risultati così ottenuti possono costituire una base di partenza per il prossimo futuro non solo per osservare e quantificare l’arretramento del fronte, ma anche per la diminuzione dell’area”.