Meteo, in Trentino primavera più piovosa della media

In Trentino, la primavera meteorologica 2023 (marzo, aprile e maggio) è stata quasi ovunque più piovosa della media, soprattutto a causa delle abbondanti precipitazioni registrate nel mese di maggio. Le temperature sono risultate leggermente sopra la media. Lo certifica l’analisi di Meteotrentino. In termini di precipitazioni, per la stazione di Trento Laste, il valore della primavera 2023 risulta “superiore alla media storica, dovuto principalmente al mese di maggio”. Dall’analisi emerge che alla stazione di Trento Laste, i mesi di marzo e aprile hanno avuto “poche giornate piovose (rispettivamente 2 e 5 giorni con precipitazione superiore ad 1mm), mentre maggio ha registrato un numero di giorni piovosi (13) superiore al valore medio mensile”.

“In tutte le stazioni si sono registrate precipitazioni superiori all’anno scorso e abbastanza simili ai valori medi, così come il numero dei giorni piovosi”, continua l’analisi di Meteotrentino.

Temperature

Per quanto riguarda la temperatura, alla stazione di Trento Laste, “la temperatura media della primavera 2023 risulta superiore al valore medio”, mentre le temperature medie giornaliere sono state “inferiori alla media prevalentemente ad aprile e metà maggio, mentre a marzo sono state prevalentemente sopra la media, esclusi gli ultimi giorni del mese”.

Dall’analisi emerge, inoltre, che la primavera 2023 è risultata “simile a quella del 2022 e quindi superiore ai valori medi anche nelle altre stazioni analizzate”.