Turchia: prima gara di appalto per energia eolica offshore

MeteoWeb

Il Ministero dell’Energia e delle Risorse Naturali turco (MENR) ha lanciato una gara d’appalto per condurre indagini sul campo e fornire servizi di consulenza per tre zone di sviluppo nel Mar di Marmara. Queste attività costituiranno la base per l’organizzazione della prima gara per impianti di energia eolica offshore nel paese. Le attività comprendono la misurazione delle condizioni meteo e delle risorse eoliche, nonché la gestione di altre indagini. Sarà anche effettuata un’analisi di fattibilità e sarà predisposto un quadro preliminare per la progettazione della gara. Queste iniziali attività verranno svolte per le tre zone di sviluppo individuate dalla Direzione Generale degli Affari Energetici del MENR nel Mar di Marmara.