Turismo spaziale: un viaggio nella stratosfera costerà 120.000 €

Per chi vuole regalarsi un’esperienza di turismo spaziale, la startup francese Zephalto offrirà speciali voli in “mongolfiera” ad alta quota: il pallone riempito di idrogeno o elio condurrà i turisti fino a un’altezza di 25 chilometri. Il costo di un’esperienza simile è sicuramente oneroso, in quanto avrà un prezzo che partirà dai 120.000 euro a persona. Rientra nel costo del biglietto, la possibilità di parlare con uno psicologo prima del volo.

Questo servizio inizierà nel 2025. La durata del viaggio verso la stratosfera è di circa un’ora in mezza e, una volta raggiunti i 25 chilometri di quota, i turisti sosterranno all’interno di una capsula pressurizzata in volo per circa tre ore. La discesa impiegherà un’altra ora e mezza, dunque complessivamente l’esperienza durerà sei ore.

Il viaggio in mongolfiera nella stratosfera

Il fondatore di Zephalto e ingegnere aerospaziale Vincent Farret d’Astiès ha detto a Bloomberg che questo progetto è stato realizzato con la collaborazione della l’Agenzia spaziale francese (CNES, Centre national d’études spatiales). L’esperienza sarà diversa rispetto al turismo spaziale offerto da Blue Origin e Virigin Galactic perché, spiega il fondatore di Zephalto, il pallone stratosferico presenta un turismo molto più sereno e meno rischioso.

Gli interni della capsula saranno realizzati dal designer francese Joseph Dirand che ha già lavorato per i negozi Balmain e Givenchy a Parigi e per i ristoranti di alta classe come Loulou e Monsieur Bleu. A bordo si potrà anche mangiare e ci sarà una particolare attenzione al servizio di piatti stellati, così come sarà presente una connettività Wi-Fi (almeno nella capsula), in modo da dare la possibilità ai turisti di condividere con le persone a terra la loro esperienza.

La scelta dei 25 km di quota

La scelta dei 25 chilometri di quota per i palloni Zephalto è stata presa perché a quell’altezza si può vivere lo spettacolo dell’oscurità dello spazio, “con il 98% dell’atmosfera sotto di noi, in modo da poter ammirare la curvatura della Terra nella linea blu”, ha spietato Vincent Farret d’Astiès.

Nell’ottobre del 2012, lo skydiver Felix Baumbgartner raggiunse una quota di oltre 39 chilometri con un pallone aerostatico prima di buttarsi in caduta libera per un evento organizzato da Red Bull. Ma non può essere raccontata come un’esperienza turistica, tutt’altro. Finora Zephalto ha effettuato tre voli di prova con pilota a bordo del suo pallone stratosferico, anche se nessuno di questi ha raggiunto l’altitudine a cui saranno portati i passeggeri paganti.