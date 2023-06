Turista si infortuna sul versante sud dell’Etna: intervento di soccorso a 2.000 metri di quota | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Allertati dalla Centrale Operativa del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella tarda mattinata di sabato 17 giugno per il recupero di una turista di nazionalità americana, infortunatasi lungo il fianco del Cratere Silvestri Superiore a circa 2000 metri s.l.m., nella zona del Rifugio Sapienza, sul versante sud dell’Etna. Mentre la squadra di soccorso del CNSAS Sicilia convergeva sul posto, insieme al medico del locale presidio sanitario, un nostro tecnico, che si trovava già in zona, raggiungeva l’infortunata per una prima valutazione e assistenza.

A causa della caduta, la turista presentava una sospetta frattura alla caviglia sinistra, per la quale si è proceduto ad immobilizzazione dell’arto e al trasporto mediante barella portantina, fino al sottostante piazzale, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, potete allertare il Soccorso Alpino chiamando il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso in ambiente montano o impervio.

L’operatore del NUE112, applicando la “Procedura operativa ambienti montani ed impervi” trasferirà la chiamata alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

