Twitter: arriva la funzione che smaschera le foto dei profili fake

Twitter ha reso disponibile lo strumento Community Notes per fornire agli utenti delle informazioni riguardo i post pubblicati online, da segnalare perché fake, copiati o imprecisi. Adesso, questa funzione diventa fruibile anche per le foto. La finalità è poter smascherare quando le immagini twittate siano false, segnalando delle etichette quando possono essere intelligenza artificiale. Una mossa accelerata dopo la diffusione, anche su Twitter, della foto falsa del Papa “Balenciaga”, e dell’attacco al Pentagono che erano state create dall’intelligenza artificiale.

In seguito alle segnalazioni degli utenti dell’immagini, sotto al post originale e nelle relative condivisioni, si potrà vedere un’etichetta che ne indicherà la provenienza, così da poter correggere ogni interpretazione fuorviante. Il social network ha affermato che sta lavorando per espandere la funzione e supportare video e tweet con più contenuti.

Come ha spiegato l’account @CommunityNotes, poiché si tratta di una versione pilota della piattaforma dedicata ai contenuti multimediali, l’algoritmo che dovrebbe individuare le immagini fake potrebbe perdere perdere qualche segnalazione. Negli ultimi mesi, Elon Musk, ha optato per un gran numero di licenziamenti in azienda, a tal punto che da oltre 7.500 risorse l’organico a livello globale ha attualmente meno di 2.000. Questo è stato possibile grazie agli applicativi dell’intelligenza artificiale per la gestione della rete. L’anno scorso, Twitter ha lanciato Community Notes in tutto il mondo mentre da febbraio, per arricchire la comprensione del contesto nella corrispondenza delle foto, ha cominciato a inviare notifiche a chiunque abbia condiviso un tweet che, successivamente, è stato verificato e arricchito con una nota.